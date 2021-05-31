Güneyde sadece 8 kadın seçildi

Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi'nde toplam 56 milletvekilinden yalnızca 8'i kadın oldu.

Adanın güneyinde dün yapılan seçimler sonucu kadın vekil sayısı geriledi.

Kıbrıslı Rum yeni kadın milletvekilleri şu isimlerden oluştu:

DİSİ

1. Savia Orfanidou – Lefkoşa

2. Annita Dimitriou – Larnaka

3. Fotini Tsiridou – Limasol

4. Rita Superman - Girne

ΑΚΕL

1. Irini Charalambidou – Lefkoşa

2. Marina Nikolaou - Limasol

DİKO

1. Christiana Erotokritou - Lefkoşa

EKOLOGLAR

1. Alexandra Attalidou - Lefkoşa

Avrupa Birliği'ndeki görev yapan ve Kıbrıslı Türklere yakınlığı, barış yanlısı tutumu ile de bilinen Alexandra Attalidou, Ekolojistler Hareketi - Vatandaş İşbirliği ile ilk kez parlamentoya girdi.

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de yarışan, AKEL adayı Marina Nikolaou da Meclis'e giren yeni isimlerden biri oldu. Marina Nikolaou da Birleşik Kıbrıs için çalışan ve barış politikaları ile öne çıkan kadın siyasetçiler arasında yer aldı.

Güneyde 80 kişilik parlamentoda, 56 sandalye için seçim yapılıyor, Kıbrıslı Türklere ait 24 sandalye ise boş bırakılıyor.

Son seçimlerde DİSİ 17, AKEL 15, DİKO 9, ELAM 4, EDEK 4, DİPA 4 ve Ekologlar 3 milletvekili kazandı.