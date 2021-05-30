Güneyde seçimler: DİSİ % 27.85 - AKEL: % 22.16
Kıbrıs Cumhuriyeti Parlamento Seçimleri yapıldı, DİSİ oy kaybına rağmen sandıktan birinci parti çıktı, ana muhalefet AKEL ise daha ciddi bir oy kaybı yaşadı
Kıbrıs Cumhuriyeti Parlamento Seçimleri yapıldı, iktidardaki DİSİ oy kaybına rağmen sandıktan birinci parti çıktı, ana muhalefet AKEL ise daha ciddi bir oy kaybı yaşadı.
DİSİ, son seçimlere göre % - 2.8 oy kaybetse de % 27.80 oy oranı ile ilk sırada...
AKEL ise % 22.22 oy oranına kaldı, son seçimlere göre oylarını artıramadı, % 3.4 oranında kayıp yaşadı.
DİKO da oy kaybetmesine rağmen % 11.2 oy oranı ile parlamentoya girdi.
Seçimde özellikle aşırı sağcı ELAM’ın yükselişi dikkat çekti. ELAM oylarını % 3’e yakın artırdı.
Güneyde çoğunlukla küçük partilerin oy artırması da ön plana çıktı.
Adanın güneyindeki seçimler 1.150 seçim merkezinde ve Kıbrıs dışındaki on seçim merkezinde bulunan sandıklarda tamamlandı.
Seçime katılım % 63.9
Genel Seçim Kurulu Başkanı Dr. Kostas Konstandinu’nun açıklamasına göre 356,682 kişi, yani kayıtlı seçmenlerin yaklaşık olarak %63,9’u oy kullandı.
2016 Parlamento Seçimlerinde nihai katılım oranı %66,7 olmuştu.
Oy kullanma oranları ve seçim bölgelerine göre daha önceki seçimlerde ilgili oy kullanma oranları şu şekilde açıklandı.
2021
Parlamento Seçimleri
2016
Parlamento Seçimleri
2018
Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
2019
Avrupa Parlamentosu Seçimleri
Kıbrıs Geneli:
%63,9
%66,7
%71,9
%42,8
Lefkoşa :
%61,0
%65,5
%72,2
%49,2
Limasol :
%73,1
%66,1
%70,4
%44,2
Mağusa :
%64,0
%67,1
%72,6
%48,3
Larnaka :
%70,1
%67,9
%72,4
%50,1
Baf :
%70,3
%72,3
%73,8
%48,3
Ülke dışı :
%61,9
%63,0
%71,0
%62,5