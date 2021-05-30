Güneyde seçimler: DİSİ % 27.85 - AKEL: % 22.16

Kıbrıs Cumhuriyeti Parlamento Seçimleri yapıldı, iktidardaki DİSİ oy kaybına rağmen sandıktan birinci parti çıktı, ana muhalefet AKEL ise daha ciddi bir oy kaybı yaşadı.

DİSİ, son seçimlere göre % - 2.8 oy kaybetse de % 27.80 oy oranı ile ilk sırada...

AKEL ise % 22.22 oy oranına kaldı, son seçimlere göre oylarını artıramadı, % 3.4 oranında kayıp yaşadı.

DİKO da oy kaybetmesine rağmen % 11.2 oy oranı ile parlamentoya girdi.

Seçimde özellikle aşırı sağcı ELAM’ın yükselişi dikkat çekti. ELAM oylarını % 3’e yakın artırdı.

Güneyde çoğunlukla küçük partilerin oy artırması da ön plana çıktı.

Adanın güneyindeki seçimler 1.150 seçim merkezinde ve Kıbrıs dışındaki on seçim merkezinde bulunan sandıklarda tamamlandı.





Seçime katılım % 63.9

Genel Seçim Kurulu Başkanı Dr. Kostas Konstandinu’nun açıklamasına göre 356,682 kişi, yani kayıtlı seçmenlerin yaklaşık olarak %63,9’u oy kullandı.

2016 Parlamento Seçimlerinde nihai katılım oranı %66,7 olmuştu.

Oy kullanma oranları ve seçim bölgelerine göre daha önceki seçimlerde ilgili oy kullanma oranları şu şekilde açıklandı.