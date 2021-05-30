Kıbrıslı Rum seçmenler son sözü söylediler

2021 Parlamento seçimleri tarihin en tuhaf seçimi oldu. Covid 19 salgını ortamında yapılan seçim çalışmaları büyük oranda görsel-yazılı medyada ve dijital platformlarda çekişen siyasi gruplar arasında gerçekleştirildi.

Covid 19 temaslıları için özel olarak seyyar sandıklar hazırlandı.

Küçük büyük toplam 15 liste ve 651 aday, 56 sandalye için yarıştı.

Katılım yine düşük oldu. Toplam 557 bin 517 seçmenin sadece %63.9’unun oy kullandığı hesap ediliyor. Seçmenlerin önemli bir kesimi, bu seçimde de sandığa gitmedi. Geçen seçimin % 3 gibi altında bir oran ki pandemi koşullarında normal de kabul edilebilir.



Yolsuzluk, ekonomi, Kıbrıs sorunu



Seçim yarışının birinci konusunu yolsuzluklar oluştururken, önem sırlamasında Kıbrıs Sorunu üçüncü sırada yer aldı.

Kıbrıs Rum seçmenlerini en çok ilgilendiren ikinci konu, pandeminin tetiklediği ekonomik kriz oldu.

DİSİ’de ciddi kayıplar

Bir süreden beri “altın pasaport” ve türlü yolsuzluklarla çalkanan Kıbrıs Rum toplumunda beklenen oldu ve hükümet partisi DİSİ ciddi kayıplara uğradı.

% 27 civarında kalması beklenen DİSİ, birinci parti olmaya devam ediyor.

AKEL ise DİSİ’nin düşüşünden pek yararlanamadı ve oylarına yeni oy katamadı.

Exit Poll (sandık çıkış anketleri) AKEL’i %25 civarında gösteriyor.

DİKO, Karoyan grubunun partiden atılmasına ve parti tabanın bir kısım oyları Karoyan’ın kurduğu DİPA’ya gitmesine karşın, seçimden başarılı çıktı. DİKO üçüncü büyük parti olarak kaldı.

DİKO başkanı Nikos Papadopullos, kampanya boyunca Nikos Anastasiadis ve partisi DİSİ’ye çok sert eleştirilerde bulundu. Yolsuzluk konusunu sürekli olarak gündemde tutan DİKO başkanı, hükümet çevrelerine zor anlar yaşattı. Para karşılığı yabancılara satılan pasaportlara dair bütün dosyaların araştırılmak üzere Sayıştay’a verilmesini talep eden Papadopullos, yolsuzluk konusunu baş tacı yaptı ve seçmenlerin takdirini kazandı.

Aljezira televizyonunun dünya kamuoyuna duyurduğu pasaport skandalında AKEL milletvekillerinden birinin de yer alması, AKEL’in yolsuzluk skandallarından oy devşirmesini kısmen engelledi.

Aşığı sağ, faşizan ELAM büyüdü

Aşırı sağ faşizan ELAM büyümeye devam etti ve dördüncü büyük parti oldu. Exit Poll ELAM’a %8.00 oy veriyor. Belli ki, aşırı sağ parti, Kıbrıs Rum siyasi yaşamında etkin ve etkili biçimde söz alacak.

EDEK oyların %6.5 ile yetinmek zorunda kaldı.

Küçük partilerden Ekoloji Hareketi, oylarını ciddi biçimde artırdı. %5 civarında oy alması bekleniyor.

Anna Theologu’nun başkanlığında kurulan Kuşak Değişimi (Allagi Genias) adlı parti parlamentoya girmebilir.

Benzer biçimde, Karoyan başkanlığında kurulan DİPA da 2 sandalye ile mecliste girecek gibi görünüyor.

Özellikle Mağusalı ve Maraşlı Kıbrıslı Rum yurttaşların oluşturduğu Kıbrıs İçin Mağusa İnisiyatifi, bu seçimde şansını zorladı ama sandalye kazanama şansı çok zayıf görünüyor.

Ateşli milliyetçi nutuklar atmasıyla tanınan ve iki dönem Avrupa Parlamentosu vekilliği yapan Eleni Theohorus, bu seçimle siyasi kariyerini noktaladı.

Theoharus’un partisi Dayanışma, parlamentoya giremedi.

Öte yandan yıllardan beri Kıbrıs Rum siyasi yaşamında yer alan ve parti değiştirmesiyle ünlenen Yorgos Lillikas’ın da siyasi hayatı sona erdi. Seçimde EDEK ile koalisyona giren Lillikas, aday olmadı ve siyasi yaşamdan ayrılmayı düşündüğünü açıkladı.

Güneyde Yaşayan Kıbrıslı Türkler Seçme-Seçilme Hakkına Sahiptir

Güneyde yaşayan Kıbrıslı Türk de seçimlerde oy kullanma hakkına sahiptir. Kıbrıs Anayasasının öngördüğü etnik temelde oy kullanma zorunluluğu, Kıbrıs Cumhuriyeti AB üyesi olduktan sonra İbrahim Aziz’in açtığı davayı kazanmasıyla kısmen sona erdi. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kontrol ettiği bölgelerde yaşayan Kıbrıslı Türkler de milletvekilliği seçimlerinde seçme ve seçilme hakkına sahip oldular.

Bu seçimlerde toplam 712 Kıbrıslı Türk seçim kütüklerine kayıt yaptırdı ve oy kullanma hakkı elde etti.

Meclis Başkanlığı

Kıbrıs Rum toplumunda kimin meclis başkanı seçileceği her zaman cumhurbaşkanlığı seçimleri için bir gösterge sayılıyor. Partiler meclis başkanı seçerken yaptıkları pazarlıklara mutlaka bir biçimde cumhurbaşkanlığı seçimlerini endekslerler. Meclis başkanlığı için kurulacak ittifaklar cumhurbaşkanlığı seçimlerine de yansıtılır. Her zaman olduğu gibi, bu seçimden hemen sonra da partiler cumhurbaşkanlığı için harekete geçmişlerdir bile. Dolayısıyla, kısa süre sonra seçilecek meclis başkanı, 2023’te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için ip ucu verecek.

Yeni Meclis ve Kıbrıs Sorunu

Seçimlerin Kıbrıs Sorununa nasıl yansıyacağına gelirsek...

İki-bölgeli, iki toplumlu federal devlet modelini benimseyen siyasi güçlerde zayıflama olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda en sarih tutuma sahip olan AKEL ikinci büyük parti olmayı sürdürüyor ama Tassos Papadopullos’un oğlunun başkanlık ettiği DİKO, Tassos Papdopullos kadar “federalisttir!”

“Doğru İçerikli” olması kaydıyla federal çözüme “evet” dediğini söyleyen DİKO’ya federal “içerik” beğendirmek mümkün değildir.

EDEK ise açıkça federal çözüme “hayır” diyor.

ELAM’ı söylemeye bile gerek yoktur. Üniter devlet savunan ve Kıbrıslı Türklerin azınlık olduğunu ileri süren ELAM, açıkça çözüm karşıtı bir partidir.

Ekoloji Hareketi her ne kadar federal çözüm karşıtı eski başkan Perdikis’e kıyasla daha ılımlı olan yeni başkan Theopemtu ile bazı açılımlar yapmışsa da, -örneğin federal çözüme inanan bazı adaylarla seçime girdi-, partide federasyon karşıtları hala çok etkilidir.

Karoyan’ın DİPA’sı federal çözüm konusunda Anastasiadis’in yolundan gidiyor. Yani, Anastasiadis gibi sadece sözde federal çözüm yanlısıdır...

DİSİ’ye gelince...

DİSİ başkanı Averof Neofitu her telden çalan bir siyasetçidir. Yerine göre, bazen federal çözüm diyor, bazen de Helen milliyetçisi kesiliyor. Parti tabanında ELAM’ı aratmayacak milliyetçiler var. Partide Glafkos Kliridis’in ruhundan pek bir şey kalmamış. Sadece Lefkoşa ilçesinde liberal çevrelere rastlıyoruz. Partinin Limasol ve Baf milletvekillerinin çoğu popülist milliyetçilerdir.

Kısacası, seçimlerde federal çözüm yolunda irade kuvvetlenmesi olmadı.

‘Türk tarafı’nın da federal çözüm karşıtı tutumu dikkate alındığında, 2023’e kadar, yani Kıbrıs Rum toplumunda cumhurbaşkanlığı seçimine kadar Kıbrıs Sorununda ilerleme olması mümkün görünmüyor!