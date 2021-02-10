'Çalışana destek' yalan oldu

2020 yılında ödeme taahhüdü verilen, salgın döneminde özel sektör çalışanlarına yapılacak bin 500 TL’lik son maaş desteği yine yatırılmadı. Başbakan Ersan Saner, işverenlere 2 bin TL, özel sektör çalışanlarına ise 1500 TL’lik ödeneğin 5 Şubat’ta yapılacağını taahhüt etse de bu tarihte yalnızca işverenlere destek ödemesi yapıldı.

İKİNCİ PARTİ ÖDEMELERİN TARİHİ NET DEĞİL… Öte yandan 120 milyon TL’lik ekonomik paket içerisinde yer alan, Şubat-Haziran aylarını kapsayan ikinci parti destek ödemelerinin ise ne zaman başlayacağı, kaç kişiyi kapsayacağına yönelik ise belirsizlik sürüyor.

ILIK: “KAPANMANIN ARDINDAN İLK İŞ GÜNÜ”… YENİDÜZEN’e konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Çelebi Ilık, ödemelerle ilgili teknik bir sıkıntının yaşanmadığını, “yalnızca yetiştirilemediğini” belirtti, ilk iş gününde 9 bin özel sektör çalışanına, 14 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı.

“YENİ ÖDEMELERİN NASIL OLACAĞI AÇIKLANACAK”… Ilık, yeni dönemdeki ödemelerin nasıl olacağının ise Fon Yönetim Kurulu tarafından belirleneceğini, bu konudaki duyuruların, sistemin başlayacağı ilk gün yapılacağını sözlerine ekledi.

Ayşe GÜLER

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin daha önce iki kez tarih verdiği ancak ödemediği, kapalı işletmelerin çalışanlarına verilecek bin 500 TL’lik maaş desteğinin son taksiti yine yatırılmadı.

2020 yılında taahhüt edilmesine rağmen, hala ödenmeyen maaş desteği binlerce emekçinin umudunu da bekletmeye aldı.

Başbakan Ersan Saner, işverenlere 2 bin TL, özel sektör çalışanlarına ise bin 500 TL’lik ödeneğin 5 Şubat’ta yapılacağını taahhüt etse de bu tarihte yalnızca işverenlere destek ödemesi yapıldı.

Yaşananların ardından, gözler 9 bin özel sektör çalışanını kapsayan ödemelerin ne zaman yapılacağına çevrildi.

Öte yandan 120 milyon TL’lik ekonomik paket içerisinde yer alan, Şubat-Haziran aylarını kapsayan ikinci parti destek ödemelerinin ise ne zaman başlayacağı, kaç kişiyi kapsayacağına yönelik ise belirsizlik sürüyor.

YENİDÜZEN’e konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Çelebi Ilık, ödemelerle ilgili teknik bir sıkıntının yaşanmadığını, yalnızca yetiştirilemediğini belirtti.

Ilık, kapanmanın ardından başlayacak ilk iş gününde 9 bin özel sektör çalışanına, 14 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Çelebi Ilık:

“Ödemeler, açılmanın ilk günü”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Çelebi Ilık, ödemelerle ilgili teknik bir sıkıntının yaşanmadığını, yalnızca yetiştirilemediğini belirtti.

Ilık, kapanmanın ardından başlayacak ilk iş gününde 9 bin özel sektör çalışanına, 14 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı.

Bu ödemenin işverenlerin hesabına aktarılacağına yönelik bilgi veren Ilık, “Başbakan ve Çalışma Bakanı’nın talimatı ile ilk iş günü ödemeler yapılacak. Sorun yoktur” dedi.

Ilık, işverenlere yapılan 2 bin TL’lik ödemenin de 5 Şubat’ta yapıldığını belirtti.

“Yeni dönemde çalışanların hesaplarına aktarılacak”

Öte yandan 120 milyon TL’lik ekonomik paket içerisinde yer alan, Şubat-Haziran aylarını kapsayan ödemelerin ise direkt çalışanların hesabına aktarılacağını söyleyen Ilık, tüzükte değişikliğe gidilerek, bu çalışmanın Bakanlar Kurulu’na iletildiğini kaydetti.

Ilık, yeni dönemdeki ödemelerin nasıl olacağının ise Fon Yönetim Kurulu tarafından belirleneceğini de ifade etti.

Ilık, bu konudaki duyuruların, sistemin başlayacağı ilk gün yapılacağını da sözlerine ekledi.