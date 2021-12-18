İşte böyle yoksullaştık

Temel tüketim ürünlerine peş peşe yapılan zamlar vatandaşın alım gücünü de eritti. Birçok ürünün fiyatı arttıkça arttı, yerinde sayan asgari ücret ise Türk Lirası’nın değer kaybıyla eridikçe eridi…

Temel tüketim maddelerinde bir yılda fiyatlar katlandıkça katlandı. Söz konusu sürede zam rekoru 107 TL ile tüp gazda olurken, bunu kilosunda bir yılda 49 TL’lik artış yaşanan hellim takip etti. Bakliyatlardaki fiyat değişim ise dudak uçuklattı.

TÜP GAZDA İKİ KATI FARK: 2020 yılında 73 TL’ye evlere giren ev tipi tüp gazının fiyatı tek seferde 40 TL zamlanmasıyla günümüzde 180 TL’den işlem görürken, 2020 yılında 53 TL’ye tüketilen hellimin kilosu bu yıl 102 TL’ye reyonlarda yer aldı.

BAKLİYAT DUDAK UÇUKLATTI: Geçtiğimiz yıl 9,50 TL’den alınan pirinç, bu yıl 23 TL’ye çıkarken, bulgur 7 TL’den 13 TL’ye, nohut 10 TL’den 22 TL’ye yükseldi.

AKARYAKITTA %100,18’LİK ARTIŞ: Yalnızca fiyat artışı değil, son zamanlarda stok kriziyle de gündeme gelen benzin fiyatları ise bir yılda yüzde 100,18 arttı. Euro Dieselin litresi 5.61 TL’den 11,23 TL’ye çıktı.

YAĞDA 50 İLA 70 TL ARASINDA DEĞİŞİM: Geçtiğimiz yıl 44 ila 70 TL arsında değişen 4 litrelik ayçiçeği yağının şişesi bu yıl market reyonlarında 70 ila 140 TL arasında değişkenlik gösterdi.

Fehime ALASYA

Temel tüketim ürünlerine art arda yapılan zamlar vatandaşın alım gücünü de eritti. Birçok ürünün fiyatı arttıkça arttı, yerinde sayan asgari ücret ise Türk Lirası’nın değer kaybıyla eridikçe eridi… Birçok market ürününde neredeyse iki katı fiyat farkı yaşanırken, bazı ürünlerinde bu fark üç katına çıktı.

Son bir yıl içinde zam rekoru 107 TL ile tüp gazda oldu. 2020 yılında 73 TL’ye evlere giren ev tipi tüp gazın fiyatı günümüzde 180 TL’den işlem görüyor.

Bakliyatlarda bir yıl içinde yaşanan fiyat değişiklikleri dudak uçuklatırken, hellimin kilosunda da önemli bir artış yaşandı.

Yumurta, ekmek, benzin, süt, bulgur gibi bazı ürünlerin fiyatlarında en az 5’er TL’lik fiyat artışı görülürken nohut, pirinç gibi bakliyatlardaki fahiş farklar cepleri boşalttı.

Süt ürünlerindeki en büyük giderlerden olan hellimin kilosunda da bir yılda 49 TL’lik artış yaşandı.

2020 yılında 53 TL’ye tüketilen hellimin kilosu bu yıl 102 TL’ye reyonlarda yer aldı.

Bakliyatların yıllık değişimi dudak uçuklattı

Dövizdeki hareketlilikte en büyük etkiyi gören ürünler arasında bakliyatlar da yer aldı. Geçtiğimiz yıl 9,50 TL’den alınan pirinç, bu yıl 23 TL’ye çıkarken, bulgur 7 TL’den 13 TL’ye, nohut 10 TL’den 22 TL’ye yükseldi.

Yağda 50 ila 70 TL arasında artış

Ayçiçek yağları, 50 ila 70 TL arasında değişen zam ile tüp gazdan sonra ikinci sırada rekor artış listesinin başında geldi.

Geçtiğimiz yıl 44 ila 70 TL arsında değişen 4 litrelik ayçiçeği yağının şişesi bu yıl market reyonlarında 70 ila 140 TL arasında değişkenlik gösterdi.

Tüp gazda 1 yılda 107 TL’lik artış

Tüp gaz fiyatı bir yılda 72 TL’den 180 TL’ye çıktı.

2020’den bu yana tüp gazda 107 TL’lik artış yaşandı. 73 TL olan ev tipi tüp gaz yapılan zamlar ile 180 TL’ye yükseldi. Tüp gazda geçtiğimiz gün tek seferde yapılan 40 TL’lik artış, alım gücü düşen tüketiciyi giderek daha da zora soktu.

1 yılda %100,18 arttı

Yalnızca fiyat artışı değil, son zamanlarda stok kriziyle de gündeme gelen benzin fiyatları ise bir yılda yüzde 79 arttı. En fazla fiyat artışı Euro Diesel’de yaşandı. 5.61 TL’den 11,23 TL’ye çıka Euro Diesel’deki artış yüzde 100,18 olarak kayıtlara geçti. 1 yıl içerisinde 98 oktan benzinde yüzde 92,71, 95 oktan benzinde ise yüzde 91,93 artış yaşandı, fiyatlar dudak uçuklattı.

95 oktan benzin fiyatları 6,07 TL’den, 11,65 TL’ye, 6.17 TL olan 98 oktan benzin ise 11.89 TL’ye yükseldi.

Asgari ücret yerinde saymakla kalmadı, TL ile eridikçe eridi

Ürün fiyatlarındaki iki, bazen üç katı fiyat farklarına karşın, 2020 yılındaki asgari ücret ile 2021 yılındaki asgari ücret arasındaki değişim ise sadece 496 TL artış yönünde oldu.

Döviz kurlarındaki hareketlilik ise söz konusu zaman dilimine yine benzer artışlarla yansıdı. 9 Aralık 2020’de 1 Sterlin 10 Türk Lirası’ndan işlem görürken, 1 Euro’nun ise 9 TL olduğu kayıtlara yansıdı. 2020 Aralık ayına geldiğimizde ise 1 Euro 17 TL’yi, 1 Sterlin ise 20 TL’yi aştı.