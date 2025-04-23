İstanbul’da operatör hizmetleri çöktü, tepkiler büyüdü

İstanbul’da bugün meydana gelen art arda depremler kent genelinde büyük paniğe yol açtı. Sarsıntıların ardından binlerce vatandaş can havliyle sokağa döküldü, yakınlarına ulaşmak için telefonlarına sarıldı. Ancak iletişim hizmetlerinin devre dışı kalması, kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Depremin hemen ardından GSM operatörlerine yüklenen yoğunluk nedeniyle birçok kişi yakınlarına ulaşmakta zorlandı. Operatör hizmetlerinin durması, özellikle sosyal medyada sert eleştirilerin hedefi oldu. Sosyal medya platformlarında paylaşılan yorumlarda, "Acil bir durumda iletişim kuramıyorsak ne işe yarar bu operatörler?" gibi ifadeler dikkat çekti. Pek çok kullanıcı, yaşadıkları iletişimsizlik nedeniyle korku ve endişe yaşadıklarını belirtti. Vatandaşların operatörlere yönelik tepkisi giderek büyürken, iletişim şirketlerinden ise henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.