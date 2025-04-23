İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından artçılar devam ediyor!
İstanbul'da saat 12.49'da merkez üssü Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanıyor.
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İstanbul'da saat 12.49'da merkez üssü Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanıyor.
AFAD yaşanan depremleri art arda duyurdu. Uzmanlar, bunun bir deprem fırtınası olmadığını belirtiyor.
İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğünde depremin ardından yaşanan sarsıntılar tedirgin etmeye devam ediyor.
Ana şok olarak değerlendirilen 6.2'lik depremin ardından art arda artçı sarsıntılar yaşanıyor.
Sarsıntı, İstanbul'un yanı sıra İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Uşak'ta da vatandaşları sokağa döktü.
Depremde, bu 4 ilde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
AFAD artçıları duyurdu
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