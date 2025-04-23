İstanbul Valiliği açıkladı: Herhangi bir yıkım ihbarı yok

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik, şu ana kadar herhangi bir yıkım ihbarı alınmadığını söyleyerek tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğunu açıkladı.

Valilik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki #deprem nedeniyle tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir.

An itibariyle herhangi bir yıkım ihbarı alınmamış olup ilgili birimlerimizin alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın sükunetini korumalarını ve hasar görmüş olabilecek binalara yaklaşmamalarını rica ediyoruz.”