İstanbul Boğazı'nda iki yük gemisi çarpıştı

İstanbul Boğazı'nda büyük bir tehlike atlatıldı. İki yük gemisi çarpıştı. Sonrasında gemilerden birinin dümeni kilitlendi ve kıyıya sürüklendi.

Olayda ölü ya da yaralı olmadığı öğrenilirken gemiler Ahırkapı'a çekilecek.

Kıyı Emniyeti bir ihmal olup olmadığını araştırıyor.