İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki birçok beldeye ve başkent Beyrut'un Dahiye bölgesine şiddetli hava saldırıları gerçekleştirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, başkent Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi; Beyrut Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki Tahvita el-Gadir, El-Kefaat ve Burc el-Baracine bölgelerini hedef aldı.

İsrail savaş uçakları, ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı beldelerin yanı sıra ülkenin doğusundaki Bekaa bölgesine yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi, ülkenin doğusundaki Bealbek'in Nebi Şit ve Yunin köyleri başta olmak üzere bazı beldeleri de bombaladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, dün sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerin boşaltılması çağrısı yapmıştı.

Saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulunan Adraee, Lübnan'ın güneyindeki 25 köy ve yerleşim bölgesindeki halktan evlerini terk ederek Eveli Nehri'nin kuzeyine geçmelerini talep etmişti.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 83 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 83 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.