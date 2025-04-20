İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyine bir dizi hava saldırısı düzenledi

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının sabah saatlerinden beri ülkenin güneyinde yoğun uçuşlarını sürdürdüğü ifade edildi.

İsrail savaş uçaklarının, Nebatiye kentine bağlı Arnun, Kefr Tebnin ve Yahmur Eş-Şıkeyf yakınlarını bir dizi saldırıyla hedef aldığı aktarıldı.

İsrail ordusunun, Cizzin bölgesinde de birkaç noktaya hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Söz konusu saldırıların yol açtığı maddi hasar ya da can kayıplarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail'in gün içinde Lübnan'ın güneyindeki Sayda ve Nebatiye kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

İsrail saldırılarından kalan mühimmatları taşıyan askeri araçta patlama

Lübnan'ın güneyinde bir askeri araçta taşınan patlamamış mühimmatların infilak etmesi sonucu 3 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yerel medyadaki haberlere göre, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarından kalan mühimmatların taşındığı askeri araçta patlama meydana geldi.

Patlama sırasında yakından geçen sivil bir araçta da yangın çıktı.

Ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Breyka beldesinde yaşanan olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı.

Patlamanın nedeniyle ilgili bilgi verilmedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarla ilgili Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel'den bilgi aldı.

Breyka beldesinde mühimmatların infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren 3 kişi için taziye dileklerinde bulunan Avn, "Lübnanlı 3 asker, ülkenin güven ve istikrarını korumanın yanı sıra halkı güvende tutma görevleri sırasında şehit düştü." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Avn, askerlerin, Lübnan'ı ve Lübnanlıları kanları pahasına koruduğunu belirtti.