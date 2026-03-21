İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1024'e, yaralı sayısı 2 bin 740'a yükseldi
İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1024'e, yaralı sayısının ise 2 bin 740'a yükseldiği bildirildi.
Hayatını kaybedenlerin arasında 118 çocuk ile 79 kadının bulunduğu kaydedildi. İsrail saldırılarında 40 sağlık çalışanının öldüğü, 119 sağlık çalışanının da yaralandığı belirtildi.
