İsrail, Hizbullah'a kara saldırılarını yoğunlaştırıyor

İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı kara ve hava saldırılarının genişletilmesi planını onaylandı.

İsrailli yetkililer, amacın İsrail'in kuzeyindeki yerleşimleri Hizbullah saldırılarından korumak olduğunu söylüyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, Hizbullah'a karşı karadan yapılacak harekatın "uzun süreli bir operasyon" olacağını açıkladı.

Sonrasında Hizbullah'ın takviye birlikler göndermek için kullandığı söylenen Litani Nehri üzerindeki geçiş noktaları da hedef alındı.

Sahil kenti Sur yakınlarındaki Kasımiye isimli bir köprüye zarar verildi.

Litani Nehri, Lübnan-İsrail sınırına yaklaşık 30 km uzaklıkta bulunuyor ve üzerindeki köprüler siviller tarafından da kullanılıyor.

Hizbullah'ın savaşın ilk günlerinde İsrail'e roket saldırıları yapması sonrası örgüte hava saldırıları başladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, o zamandan beri 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti. Bunların arasında en az 118 çocuk ve 40 sağlık çalışanı bulunuyor.

Büyük çoğunluğu Beyrut'ta olan bir milyondan fazla insan evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Lübnan'da birçok kişi, İsrail'in ülkenin güneyinde bazı bölgeleri işgal ederek bir tampon bölge oluşturmayı amaçladığından endişe ediyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail saldırılarının "kara işgalinin bir başlangıcı" olduğunu savundu.

Bunun "sivillere karşı toplu cezalandırma politikası" anlamına geldiğini ve İsrail'in Lübnan topraklarındaki varlığını genişletmeyi amaçladığından "şüphelendiğini" dile getirdi.

Hizbullah ile İsrail arasında on yıllardır süren çatışmadaki son tırmanış, örgütün İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesine misilleme için İsrail'e roket fırlatmasıyla başladı.

Lübnan hükümeti, 1980'lerde 15 yıl süren iç savaş sırasında İsrail'in işgaline tepki olarak kurulan Hizbullah'ı silahsızlandırmayı vaat etti.

Ancak örgüt, şimdiye kadar silah bırakma konusunda konuşmayı reddetti.

Eski bir ordu komutanı olan Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, mezhepsel ayrılıkları daha da kötüleştirebileceği ve şiddete yol açabileceği uyarısında bulunarak, güç kullanımını reddetmişti.