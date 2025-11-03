İsrail gazının Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ihracı için ön mutabakat imzalandı

İsrail doğal gazını Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ulaştıracak yeni bir boru hattı inşası için ön mutabakat zaptı imzalandı.

İsrail basınında çıkan haberde, İsrail'in Akdeniz'deki Karish, Tanin ve Katalan gaz sahalarını işleten Energean şirketi ile Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki Cyfield şirketi arasında mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi. Bu anlaşma kapsamında yeni bir boru hattıyla İsrail gazının Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ihracının planlandığı ifade edildi. Projenin hayata geçmesi halinde, İsrail'in Karish sahasındaki gazın boru hattıyla Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Larnaka’daki elektrik santraline ulaştırılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Bu projenin hayata geçirilebilmesi için İsrail ve Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından onaylanması gerekiyor.