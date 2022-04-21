İspanyol araştırmacılara göre bir rekor: 20 günde iki kez Covid-19’a yakalandı

İspanya’da, 31 yaşındaki sağlık çalışanı 20 gün içinde iki kez Covid-19’a yakalandı. İspanyol araştırmacılar, bunun ‘iki enfeksiyon arasındaki en kısa süre’ olduğunu iddia etti.

Adı açıklanmayan kadının geçen yıl aralık ayında Delta varyantına bu yıl ocak ayında Omicron’a yakalandığı belirtildi. Bilim insanları, ‘bunun geçmişte Covid-19 geçirmiş ve tam aşılı olsanız bile yeniden virüse yakalanabileceğinize işaret ettiğinin’ altını çizdi.

Açıklamaya göre sağlık çalışanında, sonucu pozitif çıkan ilk PCR testi sonrasında belirti görülmedi. Ancak aradan üç hafta geçmeden öksürük ve ateş şikayetiyle tekrar test yaptırdı. O da pozitif çıkınca ayrıntılı inceleme yapma gereği duyuldu. Kadının, 20 gün içinde iki farklı varyanta yakalandığı ortaya çıktı.

Avrupa Klinik Mikrobiyolojji ve Bulaşıcı Hastalıklar Kongresi’nde bu vakayla ilgili sunum yapan, İspanya’daki Catala de Salut Enstitüsü’nden Dr. Gemma Recio, Omicron’un ‘geçmişte başka varyantlara yakalanmış olmaktan kaynaklı doğal bağışıklık veya aşıdan kaynaklı bağışıklığı ortadan kaldırabildiği’ne işaret ettiğini vurguladı.

Recio şöyle devam etti: ”Başka deyişle Covid-19 geçirenler aşılı olsalar bile yeniden yakalanmaya karşı koruma altında olduklarına kesin gözüyle bakmamalılar. Bunu söylerken geçmişte diğer varyantlara yakalanmış olmanın ve aşının, ileride Omicron’a yakalandıklarında hastalıkta ağır bir tablo yaşanması, hastanelik olma konusunda kısmen de olsa koruduğunu belirtmek isterim.”