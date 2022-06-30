İspanya’da yine ‘iki ayrı devlet’

TÜRKİYE Kıbrıs’ın kuzeyinde “yeni siyaset” olarak “iki ayrı devlet” formülünü dile getirirken, dünyada, bu iki ayrı devlet Türkiye Cumhuriyeti ve Kıbrıs Cumhuriyeti olarak görmeye devam ediyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi’nde Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’le bir araya geldi.

İspanya’nın Madrid şehrinde AB ve NATO liderlerine verilen akşam yemeğinde, Prado Müzesi’nde liderler buluştu, Erdoğan ve Anastasiadis bir araya geldi.

Ankara’daki AKP iktidarının müdahalesi ile Kıbrıslı Türk lider olarak seçildiği dünyaya yansıyan Ersin Tatar, ilgili zirve hakkında resmi bir açıklama yapmadı.