İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nun binanın hemen yanındaki bir spor salonuna verildiği iddia edildi, Güney’in kızı bu iddiayı ‘sanata yapılan saygısızlık’ olarak değerlendirdi.

YENİDÜZEN’e konuşan Nilgün Güney, “Salonda her zaman sergi olmadığı için burasının boş bir oda gibi yaklaşılması rahatsız edicidir” dedi.

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu ise İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nun yalnızca tuvaletlerinin sergi salonu yanındaki spor salonu çalıştıran kişinin bakım ve kullanımına verildiğini söyledi.

İsmet Vehit Güney’in kızı Nilgün Güney, sergi salonunun yan tarafında faaliyet gösteren spor salonunun merkezin bir bölümünü talep ettiğini ifade etti.

Yaşananları saygısızlık olarak değerlendiren Güney, “Sergi salonu boş bina olarak algılanıyor. Bu cahilliktir” dedi.

Güney, sergi salonunun bir parçasının da spor salonuna dönüştürülmesine yönelik talebin de rahatsız edici olduğunu kaydetti.

Sosyal medya hesabından da açıklama yapan Güney şunları söyledi:Çalıntı mallar üzerine kurulmuş bu ülke, bu evler, sokaklar, her şeyimiz aslında bir illüzyon. Bu illüzyonlar içinde daha çok mal, daha çok para, daha çok şöhret, daha çok güç gibi kavramlara kendini kaptırmış insanlar, erdem, ahlak, eşitlik, alçakgönüllülük, paylaşmak vs gibi daha farklı düşünceleri anlamazlar. Sanat, felsefe, edebiyat bu illüzyonları zaman zaman aralasa da gerçeklik algısı kısırlaşmıştır.

Bir spor salonu, yan tarafında bulunan Kültür Dairesine ait İsmet Güney Sanat Merkezi'nin bir bölümünü almak istiyormuş.

Bu sanat merkezi kurulmadan önce, o sokak atıl durumdayken, bize ait olmayıp illüzyonun bir parçası olan bu binaların biraz da korunması açısından, oranın bir sanat sokağı olması fikri üzerine hayaller kurardık. Galeriler, sanat atölyeleri, kafeler vs den oluşacak bir sanat sokağı... biraz da eğlencesine, şuraya müze, buraya sergi salonu filan diye kendimizce fikir üretirdik...kaldırımlarda resim yapan sanatçılar, sanat öğrencileri...belki Paris'in Montmartre sokağı gibi...dönemin kültür dairesi müdürü Mustafa Hastürk , bu düşünceleri değerlendirip bir binanın sanat merkezi yapılmasını ve adının da Kıbrıs sanat tarihinde yeri olan İsmet V. Güney olmasını önererek girişimleri başlattı ve daha çok sergi salonu olarak çalışan bu merkezi gerçekleştirdi.

Ne üzücüdür ki, o günlerdeki çok saf olarak düşünülmüş bu sanat sokağı düşüncesi, bugün bir parsel, çıkar, torpil kavgasına dönüşmüş

Amcaoğlu, iddiaları yalanladı: “Böyle bir şey olamaz”

Eğitim Bakanlığı Olgun Amcaoğlu, İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nun herhangi birine verilmediğini, yalnızca tuvaletlerinin sergi yanındaki spor salonu çalıştırsın bakım ve kullanımına verildiğini söyledi.

Amcaoğlu, “Asla böyle bir şey söz konusu olamaz” dedi.

Söz konusu salonun Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından söz konusu kişilere protokolle kiralandığı bilgisini de veren Amcaoğlu, “Tuvaletler atıl duruyordu. Spor salonu çalıştıran kişiler, tuvaletleri kullanmak istedi. Biz de bakımını yapmaları koşulu ile tuvaletlerin anahtarını verdik” şeklinde konuştu.