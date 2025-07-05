İskele’de alkollü sürücü park halindeki araca çarptı

İskele’de bu sabah işletmeye ait park yeri içerisinde, Özlem Dikbaş (K-42), 249 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki NR 066 plakalı araç ile geri geri seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu park halinde bulunan VB 288 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanıp kaza yapan NR 066 plakalı araç sürücüsü Özlem Dikbaş tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.