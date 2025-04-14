İskele'de 52 yaşındaki Yıltan Aykan ölü bulundu
İskele'de sakin 52 yaşındaki Yıltan Aykan’ın bugün saat 15.30 sıralarında ikametgahında ölü bulunduğu bildirildi.
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İskele'de sakin 52 yaşındaki Yıltan Aykan’ın bugün saat 15.30 sıralarında ikametgahında ölü bulunduğu bildirildi.
Polisten verilen bilgiye göre Aykan’ın cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan dış muayenede darp veya cebir izine rastlanmadı.
Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. (tak)
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