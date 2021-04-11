İskele yolunda kaza: 9 yaşındaki çocuk ve anne yaralı

İskele-Ercan Anayolunda bugün saat 11.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. 26 yaşındaki Feride Gül Fidan yönetimindeki EU 696 plakalı salon aracın direksiyon hâkimiyetini kaybederek, Route-66 isimli iş yerinin çevre duvarına çarparak durabildi.

Kaza sonrası anne Feride Gül Fidan’ın belinde kırıklar olduğu teşhisi ile Mağusa Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Araçta yolcu olarak bulunan 9 yaşındaki Ayaz Fidan’ın ise Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenilirken, polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.