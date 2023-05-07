İskele kırıldı, 5 metre yükseklikten düştü

Lefkoşa'da dün meydana gelen iş kazasında 37 yaşındaki Mikail Aydın yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir iş yerinde dün saat 10.00 sıralarında ikinci kattan zemin kata elektrik kablosunu indirmek için demir iskele üzerinde bulunan 37 yaşındaki Mikail Aydın, iskelenin kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten zemin kata düşerek yaralandı.

Olay sonrasında yaralanan Aydın, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aydın, sağ ayak kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle Ortopedi Servisi'nde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.