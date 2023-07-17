İskele-Ercan yolunda trafik kazası...

İskele- Ercan anayolu 5-6 kilometreleri arasında, Anfora alışveriş merkezi yakınlarında Necip Çakır (E-47), yönetimindeki DU 015 plakalı salon araç ile dikkatsizlik sonucu kaza yaptı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 16.00 sıralarında meydana gelen kaza, Necip Çakır'ın İskele istikametinden Sınırüstü istikametine doğru seyrederken, dikkatsizliği ve ihmalkârlığı neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek, gidişine göre yolun sağından yoldan çıkıp yol kenarında bulunan elektrik kurumuna ait logara aracın sol arka kısmıyla çarpması sonucu oldu.

Çarpma sonrası Çakır yönetimindeki DU 015 plakalı araç, ileriye doğru kontrolsüz bir şekilde savrularak 3 metre derinlikteki su kanalına düştü ve toprak sete aracın ön kısmı ile çarpıp boş arazi içerisinde tekerlekleri üzerinde durdu.

Kaza sonucu, DU 015 plakalı araç sürücüsü Necip Çakır, ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi acil serviste yapılan ilk yardım tedavisine müteakip müşahede altına alındı.