İskele Belediyesi’nin Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı için çalışma sürüyor

İskele Belediyesi Kapalı Pazarı Yeri ve Terminal Alanı’nda çalışma sürüyor. 80 takvim gününde bitirilmesi hedeflenen proje bittiğinde beklentileri karşılaması bekleniyor.

İskele’de Onay Fadıl Demirciler Caddesi üzerinde15.500 metre karelik alana inşası devam eden İskele Belediyesi Kapalı Pazarı Yeri ve Terminal Alanı, pazarcı esnafı kadar vatandaşı da kışın yağmurdan ve soğuktan, yazın ise sıcaktan ve güneşten koruyacak. Esnafın ve vatandaşın daha rahat, modern ve sağlıklı bir ortamda alışveriş yapmasına olanak sağlayacak proje, yaz ve kış aylarına uygun şekilde tasarlanıyor.

Çalışmaların 80 iş gününde tamamlanması planlanıyor

Birinci etabında Pazar Yeri ve Balıkçı standına ait yapısal çelik işler, WC karkas ileri ve drenaj altyapısı işlerinin tamamlandığı İskele Belediyesi Kapalı Pazarı Yeri ve Terminal Alanı düzenleme projesinin ikinci etabında; betonarme ve çelik konstrüksiyon kalan işler, mimari İşler; çatı örtüsü ve cephe kaplama işleri, mekanik İşler, elektrik İşleri, çevre düzenleme işleri; yağmursuyu drenaj ve altyapı işleri, asfalt İşleri, elektik ve aydınlatma işleri bulunuyor. Söz konusu ikinci etap işlerin 80 takvim gününde tamamlanması planlanıyor.