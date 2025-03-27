İskele Belediyesi Orman Haftası dolayısıyla fidan dikme etkinliği düzenledi

İskele Belediyesi, Orman Haftası dolayısıyla bugün İskele Belediyesi Koruluğunda fidan dikme etkinliği düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele ile Şehit İlker Karter İlkokulu öğrencilerinin katıldığı etkinliğe İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da eşlik etti.

Çocuklarla birlikte zeytin fidanlarını toprakla buluşturan Başkan Sadıkoğlu, etkinlikle amaçlarının doğa sevgisini aşılamak olduğunu söyledi.

Sadıkoğlu: “Toprak ve ağaç sevgisini küçük yaşta çocuklara aşılıyoruz”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 3 yıl önce oluşturdukları İskele Belediye Koruluğu'na, Orman Haftası dolayısıyla, 50 adet zeytin fidanı diktiklerini, bu fidanlarda birlikte koruluktaki ağaç sayısının 230’a yaklaştığını söyledi.

Sadıkoğlu, etkinlikle, küçük yaşta çocuklara toprak, ağaç ve doğa sevgisini aşılamaya çalıştıklarını ifade etti. Bölge okullarına katkılarından dolayı teşekkür eden Başkan Sadıkoğlu, ağaçlandırma çalışmalarının devam edeceğinin de altını çizdi.

Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele Müdürü Cenk Vamık da etkinlikteki konuşmasında, değişen yaşam şartları nedeniyle çoğu çocuğun toprak ve doğayla bağını kopardığına dikkat çekerek, İskele Belediyesi’ni, çocukları toprak ve çapayla buluşturduğu için teşekkür etti.

Etkinlikte, İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri de hazır bulundu.