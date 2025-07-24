İskele Belediyesi ile NetAp 177 sokak hayvanını kısırlaştırdı

İskele Belediyesi, sokak hayvanı nüfusunu kontrol amacıyla 177 sokak hayvanını kısırlaştırdı.

İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre, 17-19 Temmuz tarihlerinde 62 köpek ve 115 kedi kısırlaştırıldı. Süreçte İskele Belediyesi lojistik destek sağladı. Kısırlaştırmalar, İsviçre’den gelen NetAP bünyesindeki veterinerler tarafından yapıldı. Hayvanların rutin sağlık kontrolleri de yapıldı.