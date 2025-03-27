İskele Belediyesi, halk plajındaki büfeleri yeniliyor

İskele Belediyesi, belediyeye ait halk plajında büfelerin yenilenme çalışmasına gidildiğini açıkladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Yılın dört mevsimi, yerli ve yabancı çok sayıda insanı ağırlayan, denizi ve güneşiyle, yeşili ve mavisiyle göz dolduran İskele Belediyesi Halk Plajı’nda, yeniliklerin ardı arkası kesilmiyor. Daha modern ve çağdaş bir yapıya kavuşan İskele’de, dünyanın birçok noktasından insanı buluşturan plajda, bu kez yürüyüş yolu boyunca bulunan büfelerde yenilemeye gidildi. Eski büfeler kaldırılarak yenileriyle değiştiriliyor. Söz konusu değişiklik esnaf kadar daha sağlıklı hizmet alacak halkı da mutlu etti."