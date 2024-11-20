İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü denetimleri sıklaştırdı

İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, halkın kaliteli ve hijyenik ortamda vakit geçirmesini sağlamak amacıyla İskele ve köylerindeki işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Birimi’nin yanı sıra Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, İskele Belediyesi sınırlarında bulunan 21 köydeki işletmeleri denetlerken işletmelerin genel hijyen kurallarını ve çalışanların sağlık karnelerini kontrol ediyor. Kurallara uymayan, özellikle sağlık karnesiz personel çalıştıran işletmelere, sürenin sonunda cezai işlem uygulanırken, verilen süreye rağmen eksiklerini gidermeyen işletmeler ise kapatılıyor.

Dün itibarıyla başlayan sıkılaştırılmış denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı ve eksikleri bulunan işletmelere süre verildiği ifade edilen açıklamada, İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü'nün ihbarlara büyük önem verdiği belirtildi.

Açıklamada, İskele ve köylerinde yaşayanların yanı sıra İskele’yi ziyaret eden bireylerin 548 810 11 01 numaralı telefondan bölüm sorumlusuna ulaşıp ya da WhatsApp üzerinden mesaj atıp ihbarda bulunabildiği de kaydedildi.