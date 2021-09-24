Işın Ramadan Cemil: “Vergi vermek önemli bir sorumluluktur”

Devlete karşı sorumluluklarını yerine getiren bir şirketin üyesi ve bir birey olarak listeye girmekten mutlu olduğunu aktaran Işın Ramadan Cemil, en yüksek vergiyi veren şahıslar listesinde 8. sırada yer aldı.

Devletin daha ileriye gidebilmesi için vergilerin mutlaka ödenmesi gerektiğinin altını çizen Cemil, vergisini ödemekten kaçınan kişilere de sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu. Cemil, “bu gizim görevimizdir. Devletimizi seviyoruz, vergimizi ödüyoruz” şeklinde konuştu.