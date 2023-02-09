İsias’tan bir acı haber daha
Başbakanlık, Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarında Kıbrıslı Türk kafileden 1 öğrencinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
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Başbakanlık, Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarında Kıbrıslı Türk kafileden 1 öğrencinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
Yapılan çalışmalarda şu ana kadar 2 öğrenci, 1 müdür muavini 1 de beden eğitimi öğretmeninin cansız bedenine ulaşılmış oldu, kafiledeki kayıp sayısı 4’e yükseldi.
Açıklamada kimlik bilgisi paylaşılmadı.
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