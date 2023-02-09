İsias Otel'den 3 kayıp daha

Adıyaman’daki İsias Otel’den acı haberler gelmeye devam ediyor…

Başbakanlık tarafından öğlen saatlerinde cansız olarak bulunduğu açıklanan kişilerin anne Duygu Kalaycı, kızı Lavin Kalaycı ve Özgür İçme’ye ait olduğu öğrenildi.

Anne Duygu Kalaycı ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybol takımında olan kızı Lavin Kalaycı ile yine voleybol takımında olan Özgür İçme’nin hayatını kaybettiği resmi kaynaklar, aile yakınları ve enkaz alanındaki yetkililer tarafından teyit edildi.