İsias Otel yargı süreciyle ilgili açıklama yapılacak

Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile Türkiye Barolar Birliği, Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde yıkılan ve 35’i Kıbrıslı Türk toplam 65 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman’daki İsias Otel’le ilgili yargı süreci konusunda yarın basın toplantısı düzenliyor.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, yarın The Arkın İskele Otel’de, saat 11.00’de İsias’ta hayatını kaybedenlerin aileleriyle bir araya gelecek.

Esendağlı ve Sağkan daha sonra saat 12.30’da da basını bilgilendirme toplantısı yapacak.