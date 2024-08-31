“İşçiler aç yaşıyor, yeterli gıdaya ulaşamıyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Güzelyurt İlçesi, portakal kesim işçileriyle ilgili açıklama yaptı, basına yansıyan insanlık dışı olay ile ilgili herhangi bir bakanlık veya kamu kurumunun adım atmadığını vurguladı.

CTP Güzelyurt tarafından yapılan yazılı açıklamada, “KKTC” Anayasası’na dikkat çekildi, “KKTC Anayasası’nın 22 maddesi Devletin herkesi açlığa karşı korumasını emreder. Yasalarımızda özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na verilen temel sorumluluklardan biri de İşyerlerinde iş güvenliğini sağlamak ve çalışanların sağlık ve refahını belirli bir düzeyde tutmaktır.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

KKTC Anayasası’nın 22 maddesi Devletin herkesi açlığa karşı korumasını emreder. Yasalarımızda özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na verilen temel sorumluluklardan biri de İşyerlerinde iş güvenliğini sağlamak ve çalışanların sağlık ve refahını belirli bir düzeyde tutmaktır. Günlerdir Güzelyurtta kamu kurumu niteliğindeki Cypruvex tarafındandan çalıştırılan ve yaşam koşulları defalarca basına yansıyan insanlık dışı olay ile ilgili herhangi bir bakanlık veya kamu kurumu adım atmamıştır. Yatı evlerinde kalan işçiler aç yatmakta, yeterli gıdaya ulaşamamaktadır. Öncelikle ülkemizde misafir olarak bulunan bu insanları açlığa karşı korumak devamında da oluşan bu kötü durumun başka sosyal ve asayiş sorunlarına yol açabileceği konusunda endişeliyiz. Çağrımız derhal ve hiç vakit kaybetmeden kamu kurumlarının özellikle gıda sorununa çare üretmeleri ve bu konuyu ciddiye almalarıdır.