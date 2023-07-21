İşçi temsilcisi Hür-İş'ten asgari ücrete itiraz...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi tarafını temsil eden Hür-İş Federasyonu yeni belirlenen asgari ücrete itiraz etti.

Sabah saatlerinde Çalışma Bakanlığı’nda itiraz eden Hür-İş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir de basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamanın ardından ise itirazını Çalışma Bakanlığı’na iletti.

Çalışma Bakanlığı önünde yapılan basın açıklamasına Hür-İş Federasyonu üyelerinin yanı sıra, bazı sendika başkanları ve temsilcileri de katıldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılının ikinci asgari ücretini net 15 bin 750 TL, brüt ise 18 bin 103 TL olarak belirlemiş, işçi temsilcisi Hür-İş Federasyonu rakamlara ‘Ret’ oyu vermişti.

“Umarız, topluma sırtını çeviren hükümet, dönüp toplumuna bir bakar…”

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, belirlenen rakamla asgari ücretlinin sefalete sürüklendiğini aktardı, “Mayıs ayından bu yana oynadıkları tiyatroyu sonlandırdılar. Asgari ücretle geçimini sağlayan emekçilere, 'Açlık sınırı altında, sefalet ücretiyle geçinin’ dediler” ifadelerini kullandı.

Kendilerinin işçi temsilcisi olarak gaile çektiklerini aktaran ve bu yüzden ücrete itiraz ettiklerini aktaran Serdaroğlu, “Umarız ki, artık toplumuna sırtını çeviren hükümet edenler, topluma yüzünü çevirir ve toplumuna bir bakar” şeklinde konuştu.

“Hükümet, beceriksizliğini ve yasa tanımazlığı her yerde gösterdiği gibi asgari ücret masasında da gösterdi”

Serdaroğlu konuşmasının devamında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda hükümetin diğer kurumlarının da olduğunu ancak Çalışma Bakanlığı’nın kurumları dikkate almadığını belirtti.

Serdaroğlu şöyle devam etti:

“Açlık sınırı yapılıyor ve açlık sınırı 16 bin 400 TL gibi bir rakam belirleniyor. Bunu kendi kurumları belirliyor. Hükümet, beceriksizliğini ve yasa tanımazlığı her yerde gösterdiği gibi asgari ücret masasında da aynı şekilde gösterdi. İşlerine geldiklerinde bizlere yasaları hatırlatıyorlar, işlerine geldiğinde de yasaları yutup unutuyorlar. Bunlar kabul edilebilir değil Sömürülmeye ve açlığa terk edilen asgari ücretli arkadaşlarımız, örgütsüz oldukları için burada olamıyorlar. Biz onlar için buradayız, vazgeçmeyeceğiz. Usanmadan, bıkmadan masalarda oynadıkları tiyatroları gözlemleyeceğiz ve yaptıklarını tüm kamuoyuna bildireceğiz. Bizi bugün görmezden gelenleri biz unutmayacağız, unutturmayacağız."

Yeni asgari ücret net 15 bin 750 TL