"İş sağlığı ve güvenliği kültürü toplumda yaygınlaştırılmalı"

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR) Başkanı Erkay Özgör ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’ı ziyaret etti.

Birlikten verilen bilgiye göre, görüşmede iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının yaşadığı sorunlar, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi, iş kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirler ve mevcut mevzuat ele alındı.

İSG-BİR temsilcileri ziyarette, iş kazalarının önlenmesi için etkin denetim ve uygulamanın önemine dikkat çekti; iş sağlığı ve güvenliği kültürünün toplumda yaygınlaştırılması gerektiğini kaydetti.