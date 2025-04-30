İş kazası: Karşıyaka’da inşaatta çalışan Sumru, 2.80 metreden düşerek yaralandı
Karşıyaka’da inşaatta çalışan Ahmet Ali Sumru (E-42), 2.80 metreden düşerek yaralandı. Polisten verilen bilgiye göre, Sumru, saat 11.45 sıralarında kalıp işi yaparken dengesini kaybedip beton zemine düştü.
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Karşıyaka’da inşaatta çalışan Ahmet Ali Sumru (E-42), 2.80 metreden düşerek yaralandı. Polisten verilen bilgiye göre, Sumru, saat 11.45 sıralarında kalıp işi yaparken dengesini kaybedip beton zemine düştü.
O esnada kalıp tahtası da başına düşen Sumru yaralandı. Sumru, Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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