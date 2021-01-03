İş kazası geçirdi, ‘yatırımlarının yapılmadığı’ ortaya çıktı

Fehime ALASYA

Belediye bünyesindeki Gamabel isimli özel şirkette temizlik işçisi statüsünde çalışan Hasan Özbiler, 31 Aralık günü moloz kamyonunda temizlik görevlisi olarak çalıştığı sırada iş kazası geçirdi. Moloz kamyonu Özbiler’in ayaklarının üzerinden geçti.

Mağusa Belediyesi bünyesinde bulunan Gamabel isimli özel şirkette temizlik işçisi statüsündeki çalışanın iş kazası geçirmesiyle, söz konusu şirkette çalışanların sosyal yatırımlarının 7aydır yapılmadığının da ortaya çıktığı iddia edildi.

Mağusa Belediyesi’nden, “Hak kaybı yok, sadece gecikme var” denilerek bu iddialar yalanlarken, Belediyede örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikası çalışanın sendikalı olmadığını, olaya dahil olamadıklarını belirtti.

Yaşanan iş kazasının ise polise ‘Trafik kazası’ olarak yansıdığı öğrenildi.

Yaraları ciddi, genel durumu iyi…

Belediye bünyesindeki Gamabel isimli özel şirkette temizlik işçisi statüsünde çalışan Hasan Özbiler, moloz kamyonunda temizlik görevlisi olarak çalıştığı sırada iş kazası geçirdi. Moloz kamyonu Özbiler’in ayaklarının üzerinden geçti. Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özbiler’in ameliyata alındığı ve ayaklarında çoklu kırıklar nedeniyle ciddi yaralanma meydana geldiği öğrenildi.

Kazada yaralanan 35 yaşındaki Hasan Özbiler’in genel sağlık durumunun iyi olduğu, kaza sonrasında ameliyat geçirdiği ve ardından kendisine takviye kan verildiği öğrenildi.

31 Ocak Perşembe günü yaşanan iş kazasıyla Belediye bünyesindeki özel şirket çalışanlarının yatırımlarının yedi aydır yapılmadığının ortaya çıktığı iddia edildi, Mağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamada salgından dolayı sadece dört aylık bir gecikme yaşandığı ve hafta içi bunun telafi edileceği, iş kazası geçiren çalışanın hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceği belirtildi.

Yaşananlar ‘Trafik Kazası’ olarak Polis kayıtlarına geçti

İş kazası Polis Basın Bülteni’nde ‘Trafik Kazası’ başlıklı haberde yansıdı. Söz konusu haberde 31 Aralık günü saat 10.45 sularında meydana gelen ‘trafik kazasında’ çöp toplama kamyonunun, Mağusa Belediyesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışmakta olan 35 yaşındaki Hasan Özbiler’in sol ayak bileğinin üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralanma ile neticelenen bir trafik kazası meydana geldiği ifade edildi.

Polis Basın Bülteni’ne ‘Trafik Kazası’ olarak yanıysan kayıtlarda şu ifadeler yer aldı:

“31.12.2020 tarihinde saat 10:45 raddelerinde Mağusa’ da Dicle sokak boyunca Doğu istikametine doğru seyreden Mağusa’ da sakin İrfan KÜÇÜKSU (E-35), yönetmindeki KL 847 plakalı Gazi Mağusa Belediyesine ait çöp toplama kamyonu ile çöp yığınlarını almak için dikkatsizce Şht Saffet İbrahim Bayram sokağa sola dönüşe geçtiği o esnada çöp yığınlarını atmak için KL 847 plakalı kamyonun sol ön yan kısmında yaya olarak bulunan Gazi Mağusa Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışmakta olan Hasan ÖZBİLER’in (E-35) sol ayak bileğinin üzerinden aracının sol ön tekerleği ile geçmesi sonucu ağır yaralanma ile neticelenen bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza sonucu sol ayak bileğinde parçalı kırık tespit edilen Hasan ÖZBİLER, Gazi Mağusa Devlet Hastanesi Ameliyatanesinde görmüş olduğu tedavisine müteakip Ortopedi servisinde müşahade altına alınmıştır. Kaza sonucu KL 847 plakalı araca hasar meydana gelmemiştir. Tahkikat devam ediyor.”

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Karagil:

“Sendikalı değildi, taraf olamadık, olayı duyduk”

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Halil Karagil, yaşanan iş kazasıyla ilgili bilgileri olduğunu, söz konusu çalışanın sendikalı olmadığı için bire bir takiplerinde olmadığını ifade ederek, duyumların doğru olabileceğini işaret etti.

“Bu çalışan maalesef sendikalı olmadığı için sendikal hiçbir haktan faydalanamıyor. Bu bağlamda biz de yaşananlara bire bir dahil olamadık” diyen Karagil, Mağusa Belediyesi’nin mali yapısının iyi olmadığını ve Gamabel şirketinde görevli yaklaşık 100 personelin yatırımlarının Temmuz ayından beridir yapılmadığı duyumunu aldıklarını dile getirdi.

Karagil, “Belediyenin mali yapısı zaten iyi değil, sendikalı çalışanların dahi 15 aydır mesaisi ödenmiyor. Belediyeden Ocak ayında emekliye ayrılan kişiler ise hala kıdem tazminatlarının tamamını alamadı. Bu şekilde 10’a yakın personel vardır.” ifadelerini kullandı.

Belediye: “Hiçbir hak kaybı yoktur, sadece gecikme var”

Mağusa Belediyesi yetkilileri, Gamabel isimli özel şirketteki bu çalışanların tüm yatırımlarının yapıldığı, sadece pandemi nedeniyle 4 ay gecikme yaşandığı öğrenilirken, söz konusu çalışanlara ekstra 13.maaş ödemesi dahi yapıldığını ifade etti.

Eksik olan dört aylık sosyal haklarının faiziyle birlikte önümüzdeki hafta yatırılacağı bilgisi paylaşıldı. YENİDÜZEN’e yapılan açıklamada; “Hiçbir hak kaybı yoktur, sadece gecikme vardır. Ailesiyle ve kendi doktorlarıyla görüştük. Bu çalışan mağdur edilmeyecektir.” denildi.