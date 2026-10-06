“İş güvenliği ihmal edilemez, insan hayatı bu kadar basit değil”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) grev ve eylemleri ikinci gününde devam ederken, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler de KIB-TEK önündeki eylem alanına giderek sendika yönetimi ve çalışanlarla bir araya geldi.

Çeler, ardından Kanal SİM canlı yayınında Meyil Adakul’un sorularını yanıtlayarak KIB-TEK’teki iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını, Çalışma Bakanlığı’nın sorumluluğunu ve sendikanın taleplerini değerlendirdi.

“Devlet kurumunda bu eksiklikler kabul edilemez”

Çalışanların ihtiyaç duyduğu teçhizatın ve iş sağlığı-güvenliği uygulamalarının eksik bırakılmasını eleştiren Çeler, bir kamu kurumunda bu tablonun yaşanmasının ayrıca ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

Eski bir Çalışma Bakanı olarak yaşananları kabul edilemez bulduğunu ifade eden Çeler, “Özel sektörde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği için ciddi mücadeleler verilirken, devlet kurumlarında bu kurallar uygulanmıyorsa özel sektörden ne bekleyeceğiz?” diye sordu.

Çeler, çalışanların ve sendikanın daha önce eksiklikleri gündeme getirdiğini belirterek, Çalışma Bakanlığı’nın bu tür durumlarda denetim yapma ve gerekli koşullarda çalışmayı durdurma yetkisine sahip olduğunu kaydetti.

Kendi bakanlık döneminden örnek verdi

Çeler, bu noktada Çalışma Bakanlığı yaptığı dönemde yaşanan bir olayı da hatırlattı.

Dörtlü koalisyon hükümeti döneminde dönemin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın, bakanlık binasında yürütülen bir çalışma sırasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarının yeterince uygulanmadığı yönünde kendisini uyardığını anlatan Çeler, yapılan denetimde iskelelerin güvenli olmadığı, çalışanların gerekli koruyucu ekipmanlarının bulunmadığının tespit edildiğini söyledi.