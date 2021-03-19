İş Birliği Protokolü imzaladılar

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) ile Kıbrıs Batı Üniversitesi (KBÜ), eğitimde kalite, bilgi, iletişim ve etkinlik işbirliklerini artırmak amacıyla işbirliği protokolü imzaladı.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki üniversite imzalanan anlaşmayla, Hazırlık Okulları, Fakülteleri, Bölümleri ve Yüksekokullarıyla ilgili ortak paylaşım yapacak.

Protokol ayrıca ortak sertifika programlarının düzenlenmesini ve ortak projeler üretilmesini de öngörüyor.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen imza töreninde, protokol KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci ile KBÜ Rektörü Prof. Dr. Ömer Camcı tarafından imzalandı.

Keçeci: “Öğrenci dostu ada”

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci, imza töreninde yaptığı konuşmada, bir yıldır dillerinden düşürmedikleri ‘Öğrenci Dostu Ada’ söyleminin, en başta dostluk kavramını doğru algılayabilmekle sürdürülebileceğini, ülkedeki üniversitelerin rekabetle değil, işbirlikleriyle bu kavramı destekleyebileceğini vurguladı.

Camcı: “Eğitimde güçlü olabilmek paylaşımla mümkün”

Kıbrıs Batı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Camcı da, bu anlaşmanın iki üniversiteye de önemli katkıları olacağını belirterek, hem öğrenciler hem de akademisyenler açısından eğitimde güçlü olabilmenin paylaşımla mümkün olabileceğini ifade etti.

Camcı konuşmasında, üniversitelerin görevinin bilim üretmek olduğunu ve ortak paydada buluşmanın gelişmenin de önünü açacağını söyledi.