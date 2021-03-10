İrsen Küçük ölümünün 2. yıl dönümünde anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Meclis Üyesi, Ulusal Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski genel başkanı ve eski başbakanlardan, bakanlardan İrsen Küçük ölümünün 2’nci yıl dönümünde Lefkoşa’da Devlet Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Anma törenine, Küçük’ün ailesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri bazı bakan ve milletvekilleri, askeri yetkililer, bazı bürokratlar, dostları ve ailesi katıldı.