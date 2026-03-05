İran'dan Türkiye açıklaması: Türkiye topraklarına doğru bir füze atılmadı
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı'nda 6. güne girildi. İran açıklama yaparak Türkiye'ye füze atıldığını reddetti.
İran Ordusu, Türkiye hava sahasına yönelmesi sonucu düşürülen füze hakkında açıklama yaptı.
İran, Türkiye'nin egemenliğine saygı duyduğunu ve Türkiye topraklarına yönelik herhangi bir füze atışı yaptıklarını reddettiğini açıkladı.
Anımsanacağı üzere dün İran'dan kalkan balistik bir füze, Türkiye hava sahasına yönelmesi üzerine NATO güçlerince düşürülmüştü.
