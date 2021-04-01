“İnsanlar sağlık sorunlarında savunmasız bırakıldı”

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, “müziğin sesi sporun hareketi durdu peki şimdi ne olacak” başlıklı konuşma yaptı.

Ülkede insanların hareketleri kısıtlanarak sürecin ilerletildiğini dile getiren İncirli, insanların hareketsizleştirildiğini ve karanlığın içinde, dizlerinde derman olmayan halk olma yolunda ilerlediklerini ve bunun da çok sakıncalı olduğunu kaydetti.

Bireysel sporların bile uzun süre yasak olduğu bir süreç yaşandığını söyleyen İncirli, halkın fiziksel aktivite ve beslenmeye dikkat edilmesi konusunda uyarılmadığını belirtti.

Hem hareketsizlik hem de aşırı yemenin birçok hastalığa davetiye çıkardığını dile getiren İncirli, insanların sağlık sorunlarında savunmasız bırakıldığını kaydetti.

Sporcuların, kulüplerin ve antrenörlerin dert çekerken bunlarla ilgili dert çekmeyen sadece sporla ilgili bakanlık olduğunu söyleyen İncirli, kapalı spor tesislerinin yerine açık hava sporlarının yapılmasının teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

“İNSANLAR KAPATILARAK SAĞLIKLARINA ZARAR VERİLDİ”

Egzersiz yapmanın bilimsel olarak da insanlara iyi geldiğinin bilindiğini dile getiren Sıla Usar İncirli, pandemide insanların kapatılarak sağlıklarına zarar verildiğini belirtti.

Sanat ile ilgili konulan yasakların da enstrüman çalanlara karşı büyük sıkıntılar yarattığını dile getiren İncirli, sanatta da yeniden çalışmalar yapılmasına ihtiyaç olduğunu ve bunun tekrar değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

BRT’nin canlı spor ve canlı sanat yayınları yapması gerektiğine inandığını dile getiren İncirli, müsabakalar konusunda dünyada neler yapıldığına bakılmasını istedi.

Düzenli bir geliri olmayan sanatçıların birçoğunun aç kaldığını belirten İncirli, sanatçıların ayakta kalması için ve hayatlarının sürdürülebilmesi için de destek verilmesi gerektiğini vurguladı.