“İskele Çalışma Dairesi’nde sorunlar çözülmezse 16 Kasım’da grevdeyiz”

Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, İskele Çalışma Dairesi binasındaki fiziki koşulların çalışanların sağlığını ve çalışma verimliliğini olumsuz etkilediğini belirterek, sorunun çözülmemesi halinde greve gideceklerini duyurdu.

Atan, dairede görev yapan 16 çalışanın sağlıklı ve çağdaş çalışma koşullarından uzak, fiziki açıdan yetersiz bir binada hizmet vermeye çalıştığını ifade etti.

Kamu çalışanlarının güvenli ve sağlıklı koşullarda görev yapmasının en temel hak olduğunu vurgulayan Atan, bina sorununu daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile görüştüklerini, Bakanın konuya olumlu yaklaşmasına rağmen aradan geçen sürede herhangi bir somut gelişme yaşanmadığını kaydetti.

13 kasım’a kadar süre

Çalışanların sabrının tükendiğini belirten Atan, KAMUSEN olarak çalışanların sağlığını ve çalışma koşullarını göz ardı eden bir yaklaşımı kabul etmeyeceklerini ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çağrıda bulunan Atan, 13 Kasım 2026 Cuma gününe kadar İskele Çalışma Dairesi binasıyla ilgili somut bir gelişme sağlanmaması halinde, 16 Kasım Pazartesi gününden itibaren dairede greve başlayacaklarını açıkladı.