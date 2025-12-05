“İnsan ticaretini önlemek istediğim için görevimden oldum”
Görevden alınan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Tahir Serhat, Haber Toplantısı’na telefonla bağlandı, gündemi sarsacak bir iddia ortaya attı. Serhat, “İnsan ticaretini önlemek istediğim için görevimden oldum” dedi.
Dün itibarıyla görevden alınan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Tahir Serhat, ortaya skandal bir iddia attı.
Mert Özdağ ve Ertuğrul Senova’nın hazırlayıp sunduğu Haber Toplantısı isimli programa bağlanan Serhat, “İnsan ticaretini önlemek istediğim için görevimden oldum.” ifadelerini kullandı.
Serhat, görevde olduğu süre içinde insan ticareti nitelikli bir işin yargıya taşındığına dikkat çekerek, “Zaman içinde her şey anlaşılacak. Kimin doğru, kimin yanlış yaptığını herkes görecek. İnsan adıyla ve şerefiyle yaşar.” diye konuştu.
