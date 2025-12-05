“Tahir Serhat’ın elinde somut şeyler varsa polise ulaştırsın”

YENİDÜZEN

Görevden alınan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Tahir Serhat’ın insan ticareti yapıldığına yönelik açıklamalarına yanıt geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Serhat’ın iddialarının ardından Haber Toplantısı programında telefonla bağlandı.

Mert Özdağ ve Ertuğrul Senova’nın sorularını yanıtlayan, söz konusu iddialar üzerine konuşan eski Bakan Gardiyanoğlu, “Polis teşkilatı zan altında bırakılıyor. Tahir Serhat bu açıklamalarıyla polisi çalışmamakla suçladı.” dedi.

Gardiyanoğlu, Serhat’ın elinde somut şeyler varsa polise ulaştırması gerektiğine dikkat çekerek, “Polis zaten gerekli tahkikatı yapar. Kamuoyuna da konuyla ilgili bir açıklama yapsın.” ifadelerini kullandı.