“İnsan ticareti yapan, aracılık eden veya göz yuman herkes cezai işleme tabi tutulmalı”

Barolar Birliği bünyesindeki İnsan Hakları Komitesi, en temel insan haklarına erişimi engelleyen, emek sömürüsü ve insan ticareti yapan, bu gibi fiillere göz yuman ve aracılık eden herkesin vakit kaybetmeksizin cezai işleme tabi tutulmasını talep etti.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, Özgür Gazete tarafından gündeme taşınan; Güzelyurt’taki ‘modern köleliği andıran’ haber ve görüntülerin dün başlamadığı ve tek bir kişiye yüklenebilecek bir problem olmadığı belirtilerek, “İşin içinde pek çok sorumlu vardır” denildi.

Açıklamada, Kıbrıs’ın kuzeyinde çok uzun yıllardır, özellikle yabancı işçilerin emek sömürüsü ve hak ihlallerine maruz kaldığına dikkat çekilerek, “Bu çerçevede pek çoğunun; pasaportuna el konulup özgürlüğü kısıtlanıyor, sağlıklı yiyecek – barınacak yere erişim – yaptığı işin karşılığında hak ettiği ücreti alma ve sosyal güvence gibi en temel işçi haklarından yararlanamıyorlar” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle devam etti:

“2018 – 2021 yılları arasında, ‘İnsan Ticareti Mağdurları için Adalet” projemiz kapsamında, mağdurlara adli yardım hizmeti sunarken vahim bir tablo ile karşılaştık. Ülkenin her köşesinden, çoğunluğu mevsimlik işçi, inşaat işçisi, üniversite öğrencisi ve gece kulübü çalışanı olan pek çok kişi bize ulaştı. İnsan ticareti güvensizliği, savunmasızlığı ve çaresizliği istismar eden bir suçtur. Geçmişte suç kapsamında olmayan bu fiil, bizim de katkılarımızla 2020 yılında suç kapsamına alındı ama maalesef sorun bu kadar ortada iken insan ticaretini önlemeye ilişkin bugüne kadar gerekli adımlar atılmadı.

Bahsi geçen sorunun bir diğer yönü ise, mevzuata aykırı iş yapanların bir türlü cezalandırılamaması. Çalışma Dairesi’nin, İş Yasası çerçevesinde, işçilerin uygun oldukları işlere yerleştirilmelerine ve çeşitli işler için uygun işçi bulunmasına aracılık etmesi gerekir. Kısacası bu görev ve yetki Daire’ye aittir. İş Yasası ayrıca işçilere iş bulmak, işveren ve işlere işçi bulmak için, kazanç amacı ile olsun veya olmasın faaliyet gösterilmesi, çalışılması veya büro açılmasını yasaklamıştır. Buna rağmen kamuoyunda pek çok aracı ajansın ismi zikredilebilmekte, toplum içerisinde isimleri ile bilinmekte, bu işi yapan kişiler zaman zaman kamu idaresi ile de hareket edebilmekte ve sergilenen yasadışılığa uygulamada göz yumulmaktadır

Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi olarak, en temel insan haklarına erişimi engelleyen, emek sömürüsü ve insan ticareti yapan, bu gibi fiillere göz yuman ve aracılık eden herkesin vakit kaybetmeksizin cezai işleme tabi tutulmasını talep ediyoruz.”