“İnsan ticareti sorunu koordineli bir devlet mekanizması ile çözülebilir”

Mülteci Hakları Derneği (MHD) insan ticaretiyle mücadele kapsamında görüşmelerine devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı TDP Milletvekili Zeki Çeler ile gerçekleştirilen görüşmeye Mülteci Hakları Derneği (MHD) İnsan Ticaretiyle Mücadele Programı Koordinatörü Fezile Osum, MHD Savunuculuk Sorumlusu Ahmet Sedat Tözün ve Kuir Kıbrıs’tan da Doğukan Gümüşatam ve Derviş Taşkıranlar katıldı.

Görüşmede konuşan Zeki Çeler, sorunun çözümü için bazı ülkelerle gayrı resmi de olsa iş birliğinin şart olduğunu vurguladı.

Osum: İnsan ticareti sorunu koordineli bir devlet mekanizmasi ile çözülebilir

Görüşmede konuşan Mülteci Hakları Derneği (MHD) İnsan Ticaretiyle Mücadele Programı Koordinatörü Fezile Osum, ‘İnsan Ticareti’ sorununun birçok paydaşı olduğunu , bu sorunun koordineli bir devlet mekanizması ile çözülebileceğini vurguladı.

Çok çeşitli ve büyük bir sorunla karşı karşıyayız diyen Osum, sorunun Çalışma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı gibi birçok paydaşı olduğunu vurguladı.

“İnsan ticaretini önleme şubesi kurulmasini talep ediyoruz”

Fezile Osum , strateji ve eylem planı çerçevesinde İçişleri Bakanlığı koordinasyonluğunda ‘İnsan Ticaretini Önleme Şubesi’ adı altında bir mekanizma kurulmasını talep ettiklerini belirtti.

“İçişleri Bakanlığı altında bir koordinasyon yapısı olması gerekir ki sömürü durumlarında koordineli bir şekilde çalışabilelim” diyen Fezile Osum, tüm birimlerin de Çalışma Bakanlığı ile eşgüdüm halinde çalışmasının önemine işaret etti.

PGM bünyesinde İnsan Ticareti İle Mücadele Birimi…

Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde de ‘İnsan Ticareti ile Mücadele Birimi’ kurulması gerektiğini anlatan Osum, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde böyle bir yapı olduğunu , özel eğitim alan 15 polis memurunun farklı ilçelerde sadece insan ticareti ile ilgili görev yaptığını belirtti.

Fezile Osum, İnsan ticareti konusunda denetimin şart olduğunu vurguladı.

İnsan ticareti mağdurları için sığınma evi…

Osum, İnsan ticareti mağdurları için sığınma evinin de talepleri arasında yer aldığını belirterek , “LTB’nin yürüttüğü sığınma evi çok başarılı fakat insan ticareti mağdurları için ayrı bir sığınma evi olmalı.” dedi.

Çeler: “Sorunun çözümü için bazi ülkelerle iş birliği yapilabilmeli”

Toplantıda konuşan Zeki Çeler ise, sorunun çözümü için bazı ülkelerle gayrı resmi de olsa iş birliğinin şart olduğunu vurguladı. Projeye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirten Çeler, Bakanlığı dönemi yaşadıklarından örnekler verdi.

“İnsan ticareti konusunda gayrı resmi de olsa bazı ülkelerle iş birliği yapmamız şarttır.” diyen Çeler, Örneğin Hindistan , Bangladeş Türkmenistan gibi ülkelerle iş birliği yapabilmeliyiz dedi.

Hindistan ya da Bangladeş’te bir ofisimiz olmadığı için oradaki insanlar da acentelere başvuruyor ve buraya gelmeye çalışıyor diyen Zeki Çeler, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha iyi bir hayat hayali ile kendi ülkelerindeki acentelere başvurup 4000-12000 Euro arası para yatırıyorlar .Yatırılan paraların bir kısmı da buradaki aracılara aktarılıyor.O para hangi bankaya gönderilir bilinmez. Parayı yatıran işçi buraya gelir ve bir Avrupa ülkesine geldiği hayalini kurar. Oysa geldiği yer ne Avrupa ülkesidir ne de düşündüğü maaşı alır! Üstelik teminat parası da kendisine ödettirilir. Hayal kurduğundan farklı bir olayla karşılaşınca şikayet eder ama irtibatı geldiği yerdeki acentedir. Dolayısı ile buradaki aracıyı ispatlayacak bir belgede yoktur ve cezalandırılamaz .Bakanlığım döneminde ilk denetimlerimde Çatalköy’de bir otel inşaatının konteynerleri içerisinde 15 Bangladeşli bulduk. Tek öğün yemekle bekletiliyorlardı. Telefonları yoktu ve aileleri ile irtibat kuramıyorlardı. Soruşturma yaptık yardımcı olduk.Şirketi bulduk ve işçilere maaş ödettik ayrıca çalışma izinlerini düzenlettik. O dönem Suudi Arabistan’da bir topantıya katıldım. Bangladeş’in Çalışma Bakanı da oradaydı. Kendisi ile görüşüp durumu anlatmak istedim. Birlikte bir mekanizma kurmayı başarırsak , işçilerin doğru bilgilerle ve para da ödemeden bizim üzerimize çalışmaya gelebileceğini ve bu şekilde de insan ticaretinin önüne geçebileceğimizi anlatmak istedim .Ne yazık ki Bangladeşli Bakan benimle görüşmek istemedi.”

Zeki Çeler, insan ticareti mağdurlarının korunması ya da suçun cezalandırılması kadar önlenmesinin de önemli olduğunu vurguladı. Çeler, görüşmenin sonunda bir kez daha her türlü desteği vermeye hazır olduğunu yineledi.

Mülteci Hakları Derneği ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Çalışmaları

Mülteci Hakları Derneği (MHD), Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıslı

Türk İnsan Hakları Vakfı, Kuir Kıbrıs Derneği, Lefkoşa Türk Belediyesi, Mağusa Gençlik Merkezi

Derneği ve SOS Çocukköyü Derneği insan ticaretiyle mücadele alanında ortak çalışmalar

yürütmektedir. İnsan ticaretiyle mücadele kapsamında koordineli ve etkili bir mekanizma

hedeflenmiş ve İnsan Ticaretini Önleme Platformu kamu kurumlarıyla işbirliği halinde Aralık

2019’da hayata geçirilmiştir. Bunun yanında çalışmalar kapsamında strateji ve eylem planı tüm

kurumlarla istişare halinde hazırlanmış ve insan ticaretiyle mücadelede kapasitenin geliştirilmesi

için çalışmalar yürütülmektedir.