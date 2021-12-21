‘İnsan kaçırma’ suçundan tutuklandı, teminata bağlandı

Lefkoşa'da ‘zorla insan kaçırdığı’ gerekçesiyle tutuklanan zanlı İ.D mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren polis memuru Ali Aydoğanlı, zanlının 17 Aralık saat 17.30 sularında, aralarında yaşanan ‘kız meselesi ile ilgili anlaşmazlık’ nedeniyle Eşref Can Çiçek'i Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir eğlence mekânından zorla araca bindirip Beşparmak Dağyolu üzerine götürdüğünü ve araç içerisinde darp ederek, ölüm tehdidinde bulunduğunu anlattı. Polis zanlının, polisi aramak isteyen müştekinin elindeki cep telefonunu zorla alarak soygun suçunu işlediğini de anlattı. Tahkikatın tamamlandığını belirten polis, İ.D’nin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 8 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(Evrim Kamalı)