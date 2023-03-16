İnsan kaçakçısına 4 yıl hapis cezası!

İnsan Kaçakçılığı meselesi ile ilgili olarak yargılanan Ahmet Güzelaydın’ın 4 yıl süreyle hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Sanık Güzelaydın, 1 Ağustos 2022 tarihinde Bademliköy’de, 24 mülteciyi yasadışı yollardan Kıbrıs’ın güneyine geçirmeye çalışırken yakalanmıştı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında kararı Soytaç açıkladı.

Soytaç, “İnsan kaçakçılığı suçu ile göçmenlerin yaşam hakları ve vücut bütünlükleri tehlike altında girmektedir” diyerek, bu suçun işlenmesi sırasında göçmenlerin yaralanması veya ölmesi gibi sonuçların doğması durumunda göçmenlerin yaşam hakkının son bulabileceği gibi vücut bütünlüklerinin de zarar görebileceğini belirtti.

“Bu suça konu kişiler bu suçlar bakımından suçun mağduru konumundadırlar” diyen Soytaç, “İnsan kaçakçıları göçmen kişilerin ülkelerinden bir an önce kaçma güdüsünden faydalanarak bunu suiistimal ederek bu zor durumlarını istismar etmekte ve göçmenlerden haksız kazanç elde etmektedirler” ifadelerini kullandı.

Soytaç, “Göçmenlerin içinde bulundukları zor durum dolayısı ile yüksek miktarda ödemeye razı olan insanların bu suçtan mağdur edilmeleri çok ciddi bir durumdur” dedi.

Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek, oybirliği ile 4 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.