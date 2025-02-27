İnsan kaçakçılığı yapan 4 kişi tutuklandı

Girne Turizm Limanı’nda, 25 Şubat tarihinde, saat 15:00 sıralarında ülkeye giriş yapan bir TIR aracın dorsesi içerisinde gizlenmiş şekilde, yabancı uyruklu toplam 7 şahsın kanunsuz olarak Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yaptığı tespit edildi.

Polis bültenine göre, mesele ile ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında, maddi menfaat elde etmek amacıyla bahse konu 7 şahsın kanunsuz olarak ülkeye giriş yapmalarına olanak sağladıkları

tespit edilen K.S.(E-61), M.K.(E-48), K.M.(E-37), H.U.(E-32) ve H.B.(E-46) tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.