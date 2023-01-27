İnsan kaçakçıları teminatı yatıramadı, cezaevine gönderildi

Çatalköy Bölgesinde, Vouge Plajı olarak bilinen noktadan Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yaptığı belirlenen 40 düzensiz göçmenin girişine yardım ettiği belirlenen M.K.S. ve P.U. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlılar, hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Mahkemede olayı aktaran polis Ömer Faruk Şengil, daha önceden alınan ihbar üzerine, zanlının bir süredir polisin takibinde olduğunu belirterek, eşi ile birlikte iki araçla Çatalköy - Esentepe bölgesinde gezindiğinin öğrenildiğini, sabah 04.40 raddelerinde Şençağ market önünde operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda, zanlıya aracında kanunsuz bir şey olup olmadığının sorulduğunu, zanlının bu soruya “bilmem” diyerek cevap verdiğini dile getiren tahkikat sorumlusu, aracın bagajında düzensiz göçmenlerin tespit edilmesinden sonra, zanlının göçmenleri yol kenarında bularak karakola götürmek üzere aracına aldığı şeklinde açıklamada bulunduğunu söyledi.

Zanlının aracını takip eden SJ 056 plakalı aracı durdurduklarında, araçta bulunan zanlı bir diğer zanlını ise “öndeki aracı tanımıyorum” diyerek geçmek istediğini belirten soruşturma memuru, , suçüstü durumunda tespit edilen zanlıların tutuklandığını dile getirdi.

Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade eden Şengil, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıların 50’şer bin TL nakit teminat yatırmasına ve her biri için 2’şer kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlılar cezaevine gönderildi.